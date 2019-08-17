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13:44   17 Августа 2019
Россия

Ученые рассказали о «корнях» переедания и его последствиях

Ученые рассказали о «корнях» переедания и его последствиях

Группа американских ученых из Вашингтонского университета доказала, что переедание грозит потерей контроля функций мозга над чувствами насыщения и аппетита. То есть, чрезмерное употребление пищи с высоким уровнем жиров меняет структуры в мозге так, что он сам создает «стимулы» для обжорства.

За ощущения голода отвечает гипоталамус, который делится на несколько частей. Сейчас нас интересует боковой или, как его еще называют, латеральный гипоталамус, который имеет ключевое значение при употреблении еды. По данным американцев, большое количество жирной еды сильно влияет на нервные импульсы и «тормозит» его работу.

Ученые рассказали о «корнях» переедания и его последствиях

К такому выводу они пришли после эксперимента на лабораторных мышах: часть группы получала пищу с высоким содержанием жиров, а другая питалась нормально. Спустя время, у первых ученые обнаружили значительные генетические изменения в клетках с содержанием белка, который называется везикулярный транспортер глутамата типа два. Они изучили их и оказалось, что эти клетки также реагируют на сахар в зависимости от мотивационного состояния, где высокое значение равно сильному голоду. Такая же реакция проходила и с жирами.

По утверждению авторов исследования, это свидетельствует об изменениях в работе мозга. Однако российские специалисты скептически отнеслись к подобному выводу, сообщает News.ru.

Ученые рассказали о «корнях» переедания и его последствиях

Нейрофизиолог Павел Умрюхин напомнил, что существует множество различных механизмов, которые могут вызвать нарушения при употреблении большого количества еды, причем не обязательно жирной. По его словам, ключевое значение здесь имеет не гипоталамус, а метаболизм и, прежде всего, инсулиновая резистентность.

«Но это все очень индивидуально. Есть люди, которые могут есть жирную пищу, скажем, эскимосы, и ничего, живут они нормально», — добавил он.

Эксперт уверен, что исследования американцев демонстрируют не связь гипоталамуса и переедания, а накопление жировой ткани при большом количестве еды. Это меняет чувствительность рецепторов к инсулину, что влияет на метаболизм.

Ученые рассказали о «корнях» переедания и его последствиях

Психоаналитик и психотерапевт Анастасия Коченкова отметила, что переедание может свидетельствовать о психологическом состоянии человека. Нарушения отношений родителя и ребенка также могут привести к обжорству. Однако зачастую в этом нет вины мамы, подчеркнула она.

«Часто люди, которые передают, страдают депрессией, при которой большие количества пищи могут являться заместителями любви», — сказала собеседница.

Ученые рассказали о «корнях» переедания и его последствиях

Эксперт по управлению стрессом, весом, энергией и временем Анастасия Борисова рассказала, как избавиться от переедания. В этом поможет сбалансированная диета, с нормальным количеством жиров, белков, углеводов, минералов и витаминов. Она посоветовала кушать пять-шесть раз в день небольшими порциями.

«Выпивать дневную норму воды — 40 миллилитров на килограмм веса тела, а также контролировать уровень сахара в крови домашним глюкометром», — продолжила специалист.

Также стоит научиться отслеживать и управлять стрессом с помощью медитаций, техник расслабления или других методик.

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Автор: Анна Манц
#сша #ученые #ожирение #переедание

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