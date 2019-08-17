Цеков считает, что улучшение отношений Франции и РФ разрешит ситуацию на Украине

Экс-глава французского МИДа Юбер Ведрин призвал наладить связи с Россией раньше нынешнего президента США Дональда Трампа, которого может вновь занять президентское кресло в следующем году. Планируется, что таким образом можно будет учесть интересы Европы в рамках диалога с РФ.

«Необходимо вновь открыть наши отношения с Россией, не дожидаясь Трампа, который, если будет переизбран, вновь запустит динамику [в отношениях] между США и Россией, не принимая во внимание интересы Европы», — отметил Ведрин в интервью газете Figaro.

«Политика сегодня» связалась с членом комитета по международным отношениям Совета Федерации РФ Сергеем Цековым, который заявил, что улучшения отношений между Россией и Францией помогут разрешить конфликт на Украине.

«Независимо от выборов США европейские страны, прежде всего такая страна как Франция должны улучшать отношения с Россией. Если будут улучшаться отношения с Россией, то с учетом того, что некоторые руководители Украины прямо молятся на Европу, то можно ожидать подвижек в сторону улучшения отношений Украины с Россией», — считает Цеков.

Украина, по мнению сенатора, неизбежно придет к дружбе с Россией. Это вопрос времени, поскольку иной путь развития отношений приведет страну в тупик. Желание Украины переориентироваться, став европейским государством — неестественно, считает он, потому что такая политика приносит моральные издержки внутри государства, например, конфликты на национальной почве.

«Половина населения страны являются русскими и русско-культурными людьми, которые не считают Россию враждебным государством. Уверен, что они думают, что нужно дружить. Другое дело, что они сейчас находятся под мощным давлением украинских националистов», — говорит Цеков.

Сенатор также не исключил сотрудничества Кремля и Франции в борьбе с мировым терроризмом.

«Франция и мы заинтересованы в сотрудничестве. В приоритете была и остается экономика, а также борьба с мировым терроризмом. Невозможно с ним бороться в отрыве от России», — уверен Цеков.

Напомним, что 19 августа президент Франции Эммануэль Макрон обсудит результаты работы переговоров в «нормандском формате» во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.