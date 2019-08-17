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14:41   17 Августа 2019
Россия

Лоза раскритиковал Netflix за отсутствие идей после анонса сериала об Элвисе Пресли

Лоза раскритиковал Netflix за отсутствие идей после анонса сериала об Элвисе Пресли

Американская платформа для просмотра сериалов Netflix анонсировала новый многосерийный мультфильм для взрослых о «короле рок-н-ролла» — Элвисе Пресли. Работа будет носить название «Agent King» («Агент Король», — прим.ред.). Об этом сообщает THR.

По сюжету, Элвис Пресли станет спецагентом секретной правительственной организации, борющейся с преступностью и спасающей мир от злодеев. Разрабатывать сценарий и вести работу над фильмом будут Netflix и Sony Animation. Других подробностей пока нет.

Российский певец и композитор Юрий Лоза отметил, что у сценаристов Netflix кончаются идеи, раз они берутся за такие известные образы, накладывая их на фантастический сюжет. Своим мнением музыкант поделился с корреспондентом «Политики сегодня».

«Понимаете, в чем дело: нужны свежие идеи. Их очень мало. Вообще, в мире существует 30 сюжетов, а остальное — вариации их развития, их ответвления. Но глобальных всего — 30. Поэтому очень мал инструментарий у тех, кто что-то создает», — объясняет Лоза.

Современным сценаристам, чтобы придумать что-то предельно новое, приходится внедрять в сюжет нелогичные ситуации.  

«Например, как написать левое ухо правой рукой. Причем изобретать то, что будет выходить за рамки обыденного, что будет интересно. Поэтому я не удивлюсь, если будет Пресли в виде инопланетянина. А это уже кстати было», — смеется Лоза.

Пресли могут выставить кем угодно, потому что это тот персонаж, которого все знают и в то же время он не может за себя отвечать, поскольку мертв. Это играет создателям сериала на руку.

«Это все бред. Потом они будут изгаляться: они сведут Пресли с Наполеоном и им будет весело. Что-нибудь такое придумают», — говорит музыкант.

Лоза заметил, что не только сценаристы Netflix прибегают к использованию клише. Одна из главных проблем, по мнению артиста — хорошая проработка образа злодея. Верхом творчества большинства является лишь помесь паука с крокодилом.

«Паук не сможет передвигаться, если он будет размером больше, чем полметра: у него нет мышечной массы», — поделился фактом Лоза.

Ранее музыканта Юрия Лозу также не впечатлила песня «Группа крови» Виктора Цоя в исполнении легендарной Metallica на сцене «Лужников». Он отметил, что ее сыграли по-дилетантски.

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Автор: Валерия Крутецкая
#юрий лоза #netflix #элвис пресли

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