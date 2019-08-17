Лоза раскритиковал Netflix за отсутствие идей после анонса сериала об Элвисе Пресли

Американская платформа для просмотра сериалов Netflix анонсировала новый многосерийный мультфильм для взрослых о «короле рок-н-ролла» — Элвисе Пресли. Работа будет носить название «Agent King» («Агент Король», — прим.ред.). Об этом сообщает THR.

По сюжету, Элвис Пресли станет спецагентом секретной правительственной организации, борющейся с преступностью и спасающей мир от злодеев. Разрабатывать сценарий и вести работу над фильмом будут Netflix и Sony Animation. Других подробностей пока нет.

Российский певец и композитор Юрий Лоза отметил, что у сценаристов Netflix кончаются идеи, раз они берутся за такие известные образы, накладывая их на фантастический сюжет. Своим мнением музыкант поделился с корреспондентом «Политики сегодня».

«Понимаете, в чем дело: нужны свежие идеи. Их очень мало. Вообще, в мире существует 30 сюжетов, а остальное — вариации их развития, их ответвления. Но глобальных всего — 30. Поэтому очень мал инструментарий у тех, кто что-то создает», — объясняет Лоза.

Современным сценаристам, чтобы придумать что-то предельно новое, приходится внедрять в сюжет нелогичные ситуации.

«Например, как написать левое ухо правой рукой. Причем изобретать то, что будет выходить за рамки обыденного, что будет интересно. Поэтому я не удивлюсь, если будет Пресли в виде инопланетянина. А это уже кстати было», — смеется Лоза.

Пресли могут выставить кем угодно, потому что это тот персонаж, которого все знают и в то же время он не может за себя отвечать, поскольку мертв. Это играет создателям сериала на руку.

«Это все бред. Потом они будут изгаляться: они сведут Пресли с Наполеоном и им будет весело. Что-нибудь такое придумают», — говорит музыкант.

Лоза заметил, что не только сценаристы Netflix прибегают к использованию клише. Одна из главных проблем, по мнению артиста — хорошая проработка образа злодея. Верхом творчества большинства является лишь помесь паука с крокодилом.

«Паук не сможет передвигаться, если он будет размером больше, чем полметра: у него нет мышечной массы», — поделился фактом Лоза.

Ранее музыканта Юрия Лозу также не впечатлила песня «Группа крови» Виктора Цоя в исполнении легендарной Metallica на сцене «Лужников». Он отметил, что ее сыграли по-дилетантски.