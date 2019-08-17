Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Прокуратура выясняет обстоятельства массовой гибели рыбы в реке Исеть на Урале

Прокуратура выясняет обстоятельства массовой гибели рыбы в реке Исеть на Урале

 Газировку и чипсы в офисе предложили заменить на йогурты и овощные снеки

Газировку и чипсы в офисе предложили заменить на йогурты и овощные снеки
Военный Ми-2 Украины потерпел крушение во Львовской области

Военный Ми-2 Украины потерпел крушение во Львовской области

 Восемь человек погибли в Одессе в результате пожара в гостинице

Восемь человек погибли в Одессе в результате пожара в гостинице
Семь человек побили в Индонезии в результате пожара на судне

Семь человек побили в Индонезии в результате пожара на судне

 США сотрудничеством с Турцией предали курдов в Сирии

США сотрудничеством с Турцией предали курдов в Сирии
Прокуратура выясняет обстоятельства массовой гибели рыбы в реке Исеть на Урале

Прокуратура выясняет обстоятельства массовой гибели рыбы в реке Исеть на Урале

 Газировку и чипсы в офисе предложили заменить на йогурты и овощные снеки

Газировку и чипсы в офисе предложили заменить на йогурты и овощные снеки
Военный Ми-2 Украины потерпел крушение во Львовской области

Военный Ми-2 Украины потерпел крушение во Львовской области

 Восемь человек погибли в Одессе в результате пожара в гостинице

Восемь человек погибли в Одессе в результате пожара в гостинице
Семь человек побили в Индонезии в результате пожара на судне

Семь человек побили в Индонезии в результате пожара на судне

 США сотрудничеством с Турцией предали курдов в Сирии

США сотрудничеством с Турцией предали курдов в Сирии
12:36   17 Августа 2019
Россия

ФАН поздравил скрывающегося за границей Ивана Жданова с Днем рождения

ФАН поздравил скрывающегося за границей Ивана Жданова с Днем рождения

Редакция Федерального агентства новостей (ФАН) в новом материале, выпущенном в субботу, 17 августа, поздравила директора так называемого ФБК Ивана Жданова с его 31-летием. Агентство выражает надежду на то, что «активист» хорошо справит этот праздник, даже несмотря на то, что он вынужден скрываться от административного ареста за границей.

Иван Жданов стал видной фигурой в оппозиционной тусовке лишь этим летом. Редакция отмечает, что путь к славе его был непрост. Пусть и с трудом, но «оппозиционер» смог засветиться в скандалах вокруг выдвижения ряда кандидатов в Мосгордуму.

Соратники Жданова изо всех сил старались переключить внимание общественности и СМИ на себя с помощью различных провокаций, а потому Иван был вынужден импровизировать. Он открывал с пинка двери окружной комиссии, выступал на Трубной, пытаясь подражать более харизматичным подельникам. И вот однажды звездный час Жданова настал — он «заработал» поездку в автозаке и, вслед за своим работодателем Навальным, срок за организацию незаконных акций.

А тем временем его спонсируемая из Британии контора уже попала в поле зрения Следственного комитета РФ. Теперь следствие будет выяснять, каким именно образом группа навальновских «расследователей», пуская пыль в глаза, отводит внимание от главного — собственного отмывания денег.

Порядка миллиарда рублей пропали в неизвестном направлении. На какие деньги с тонущего корабля бегут сотрудники блогера Навального, известно только ему. Да и его собственный и по традиции фешенебельный отпуск остается под вопросом.

«Всей редакцией желаем Ивану закалить характер, чтобы больше не сбегать от ареста в теплые страны. А то как-то не по-мужски получается, Иван, ведь ты уже почти совсем взрослый!», — подытоживает ФАН.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#день рождения #жданов #фан #мосгордума

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...