Редакция Федерального агентства новостей (ФАН) в новом материале, выпущенном в субботу, 17 августа, поздравила директора так называемого ФБК Ивана Жданова с его 31-летием. Агентство выражает надежду на то, что «активист» хорошо справит этот праздник, даже несмотря на то, что он вынужден скрываться от административного ареста за границей.

Иван Жданов стал видной фигурой в оппозиционной тусовке лишь этим летом. Редакция отмечает, что путь к славе его был непрост. Пусть и с трудом, но «оппозиционер» смог засветиться в скандалах вокруг выдвижения ряда кандидатов в Мосгордуму.

Соратники Жданова изо всех сил старались переключить внимание общественности и СМИ на себя с помощью различных провокаций, а потому Иван был вынужден импровизировать. Он открывал с пинка двери окружной комиссии, выступал на Трубной, пытаясь подражать более харизматичным подельникам. И вот однажды звездный час Жданова настал — он «заработал» поездку в автозаке и, вслед за своим работодателем Навальным, срок за организацию незаконных акций.

А тем временем его спонсируемая из Британии контора уже попала в поле зрения Следственного комитета РФ. Теперь следствие будет выяснять, каким именно образом группа навальновских «расследователей», пуская пыль в глаза, отводит внимание от главного — собственного отмывания денег.

Порядка миллиарда рублей пропали в неизвестном направлении. На какие деньги с тонущего корабля бегут сотрудники блогера Навального, известно только ему. Да и его собственный и по традиции фешенебельный отпуск остается под вопросом.