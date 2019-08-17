Двое военнослужащих в Крыму признаны виновными в случайном запуске ракеты

Крымский гарнизонный военный суд в субботу вынес приговор двум военнослужащим, которые в 2017 году допустили несанкционированный запуск управляемой авиационной ракеты Х-29ТД, что привело к разрушению двух раке и оборудования, а также к повреждению ангара.

Несанкционированный запуск ракеты, как установило следствие, произошел в результате того, что военнослужащие Чебанов и Зверев, проводя подготовку к проверке ракеты на автоматизированной аппаратуре «ОКА», допустили нарушение правил обращения с опасным оружием.

Министерство обороны РФ в результате действий Чебанова и Зверева понесло ущерб в размере 46 миллионов рублей. К таком выводу в ходе следствия пришли эксперты.

По решению суда Алексей Чебанов будет ограничен по военной службе сроком 1 год и 3 месяца, при этом 15% его денежного довольствия будет удерживаться в пользу государства. Николай Зверев будет ограничен по военной службе в течение года, при этом 10% его довольствия будет удерживаться в пользу государства.

Вынося приговор, как отмечается, суд принял во внимание, что оба военнослужащих имеют положительные характеристики и добровольно возместили причиненный ими имущественный ущерб – выплатив каждый по три тысячи рублей. Также суд учел, что Зверев воспитывает четырех несовершеннолетних детей.