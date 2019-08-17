Пассажирку рухнувшего А321 затравили в соцсетях после статьи Daily Mail

Издание Daily Mail назвало россиянку Аллу Гарковенко, пассажирку рухнувшего на кукурузное поле самолета Airbus А321, «неблагодарной инструкторшей по танцам на пилоне», которая «саркастично высказывалась и ругалась, пока все остальные хвалили пилотов-героев». Все дело в видео, которое девушка сняла сразу после аварийной посадки, и опубликовала в социальной сети Instagram.

Двигатели Airbus А321 «Уральских авиалиний» отказали после взлета, предварительно, из-за попавших в них птиц. Пилоты посадили пассажирский самолет на кукурузном поле у московского аэропорта Жуковский. Пассажиры и экипаж выжили.

Алла Гарковенко в интервью «360» объяснила, что удачно пережила эвакуацию и практически не пострадала во время жесткой посадки. По ее словам, отделалась синяками и ссадинами, но перенервничала. Экипаж сказал быстро отбежать от самолета, потому что судно могло взорваться.

«Я выбежала на другую сторону — не туда, куда все люди, и оказалась одна в кукурузном поле. Я была на нервах. Первое, что я сделала — это включила телефон, чтобы поделиться тем, что со мной произошло», — рассказала пассажирка Airbus А321.