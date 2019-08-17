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11:51   17 Августа 2019
Россия

Менее 400 человек собралось на митинге КПРФ в Москве

Менее 400 человек собралось на митинге КПРФ в Москве

Согласованный митинг КПРФ на московском проспекте Академика Сахарова стартует в полдень, проход через рамки был доступен уже в 11.00 часов. По данным портала Mob Counter, который занимается подсчетом людей на общественно-политических мероприятиях, на месте присутствует менее 400 людей.

На прошлых выходных, а точнее 10 августа, на проспекте Сахарова проходил еще один согласованный митинг-концерт. Организаторами выступили экс-кандидаты в Мосгордуму, которых не зарегистрировали на выборы из-за большого числа недействительных подписей. Стоит отметить, что у некоторых «оппозиционеров», таких как Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков и других, обнаружили «мертвые души», которые рисовались на «фабриках».

Согласно официальным данным министерства внутренних дел, его численность составила 20 тысяч человек. Подсчет по американской методике дает результат в 25–27 тысяч. Изначально заявлялось, что численность события составит до 100 тысяч людей. Самыми близкими к этой цифре оказался оппозиционный проект «Белый счетчик», который заявил о более 50 тысяч людей, что не соответствует реальности.

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Автор: Анна Манц
#москва #кпрф #митинг #сахарова

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