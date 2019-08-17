Девушка решила спрыгнуть с виадука на улице Лебедева в Воронеже, однако неравнодушные очевидцы не позволили ей совершить ошибку. Об этом рассказали в группе «Воронеж VRN» социальной сети «ВКонтакте».

Пользователь Чарли Джесс написал, что ехал в маршрутке с работы, когда увидел девушку за перилами моста. По его словам, она собралась спрыгнуть вниз.

«Пробка как раз в этом месте, мужики не растерялись, выбежали с машин и вытащили ее», — указано в публикации.

Действительно, на фото видно, как двое мужчин вытаскивают плачущую на тротуар. Неизвестно, по какой причине она решилась на это, однако сейчас все хорошо.