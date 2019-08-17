Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Прокуратура выясняет обстоятельства массовой гибели рыбы в реке Исеть на Урале

Прокуратура выясняет обстоятельства массовой гибели рыбы в реке Исеть на Урале

 Газировку и чипсы в офисе предложили заменить на йогурты и овощные снеки

Газировку и чипсы в офисе предложили заменить на йогурты и овощные снеки
Военный Ми-2 Украины потерпел крушение во Львовской области

Военный Ми-2 Украины потерпел крушение во Львовской области

 Восемь человек погибли в Одессе в результате пожара в гостинице

Восемь человек погибли в Одессе в результате пожара в гостинице
Семь человек побили в Индонезии в результате пожара на судне

Семь человек побили в Индонезии в результате пожара на судне

 США сотрудничеством с Турцией предали курдов в Сирии

США сотрудничеством с Турцией предали курдов в Сирии
Прокуратура выясняет обстоятельства массовой гибели рыбы в реке Исеть на Урале

Прокуратура выясняет обстоятельства массовой гибели рыбы в реке Исеть на Урале

 Газировку и чипсы в офисе предложили заменить на йогурты и овощные снеки

Газировку и чипсы в офисе предложили заменить на йогурты и овощные снеки
Военный Ми-2 Украины потерпел крушение во Львовской области

Военный Ми-2 Украины потерпел крушение во Львовской области

 Восемь человек погибли в Одессе в результате пожара в гостинице

Восемь человек погибли в Одессе в результате пожара в гостинице
Семь человек побили в Индонезии в результате пожара на судне

Семь человек побили в Индонезии в результате пожара на судне

 США сотрудничеством с Турцией предали курдов в Сирии

США сотрудничеством с Турцией предали курдов в Сирии
11:27   17 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Военный Ми-2 Украины потерпел крушение во Львовской области

Военный Ми-2 Украины потерпел крушение во Львовской области

Вертолет Ми-2 украинских Военно-воздушных сил упал во Львовской области, сообщило местное агентство «Дело» со ссылкой на источники в военной прокуратуре 17 августа. Отмечается, что инцидент произошел в Бродовском районе. На месте крушения работают сотрудники правоохранительных органов.

«Сообщается, что обошлось без жертв», — добавили в публикации.

В министерстве обороны Украины на данный момент не комментируют ситуацию.

Ми-2 — это советский многоцелевой вертолет, который широко применяется для выполнения гражданских и военных задач. Его разработали на Московском вертолетном заводе имени Миля в начале 1960-х годов. Стоит отметить, что серийное производство закончилось еще в 1992 году. К этому времени успели выпустить почти пять с половиной тысяч машин.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#украина #крушение #ввс #ми-2

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...