Военный Ми-2 Украины потерпел крушение во Львовской области

Вертолет Ми-2 украинских Военно-воздушных сил упал во Львовской области, сообщило местное агентство «Дело» со ссылкой на источники в военной прокуратуре 17 августа. Отмечается, что инцидент произошел в Бродовском районе. На месте крушения работают сотрудники правоохранительных органов.

«Сообщается, что обошлось без жертв», — добавили в публикации.

В министерстве обороны Украины на данный момент не комментируют ситуацию.

Ми-2 — это советский многоцелевой вертолет, который широко применяется для выполнения гражданских и военных задач. Его разработали на Московском вертолетном заводе имени Миля в начале 1960-х годов. Стоит отметить, что серийное производство закончилось еще в 1992 году. К этому времени успели выпустить почти пять с половиной тысяч машин.