Гаспарян считает, что в сравнении с Гонконгом, полицию Москвы на митингах почти не видно

Действия московской полиции на незаконных митингах «оппозиции» являются вершиной демократии, особенно по сравнению с тем, что происходит на протестах в Гонконге, во Франции и даже с тем, что творилось на митингах в России четверть века назад.

Такое мнение в беседе и изданием iReactor высказал публицист Армен Гаспарян.

Напомним: ранее мэрия Москвы отказала заявителям в проведении очередной протестной акции в центре столицы, мотивировав отказ нарушением сроков подачи заявления о предстоящем мероприятии. Однако, учитывая опыт предыдущих акций в Москве, организаторов беспорядков запрет мэрии на проведение митинга не остановит, и сторонники проваливших избирательную компанию в Мосгордуму так называемых «независимых кандидатов» вновь попытаются спровоцировать сотрудников полиции на жесткие задержания, оскорбляя их и кидаясь урнами.

Однако, как отметил Армен Гаспарян, то, что происходит в Москве сейчас – когда полицейским в лицо выкрикивают оскорбления, а они на это никак не реагируют – это высшая форма демократии и толерантности.

«Если сравнивать с Гонконгом, Францией и даже с Россией, которую мы потеряли в 90-х годах, то тогда полицейских на митингах нет вообще. Есть одни митингующие, которые что-то кричат и потом расходятся, — говорит политолог. — В 90-х годах вы бы не успели выкрикнуть ничего, вас бы уже не было на какой-то срок, потому что вы бы лежали в асфальте, истекая кровью, и по вам бы ходили омоновцы».

Стоит отметить, что организаторы беспорядков в Москве, действительно, закрывают глаза на то, как в подобных ситуациях действует полиция западных и Европейских стран – что в США, что во Франции силовики используют для разгона протестующих все доступные средства от резиновых пуль до слезоточивого газа.

В следующий раз, когда недовольные разгоном очередной несогласованной акции протестные активисты начнут обвинять российскую полицию в жестокости, просто покажите им это видео... А пока расслабьтесь и наслаждайтесь pic.twitter.com/cwsCS0cgTf — Актуальная Политика (@Current_policy) August 17, 2019

Также Гаспарян обратил внимание на то, как сегодняшние протестующие отличаются от тех, кто собирался на митинги в России 90-х: там, по словам эксперта, выходили люди «зажженные на противостояние ОМОНу», а сегодняшняя «публика в модных курточках» не продержится.

«Если у них стоит перед глазами святая мысль, что им нужна картинка для CNN, это один разговор. А если им драгоценно свое здоровье, они должны понимать, чего они делают», — заключил Гаспарян.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя происходившие в Москве согласованные и незаконные митинги, отметил, что сотрудники правоохранительных органов, выполняя свои прямые обязанности, пресекают все нелегитимные попытки устроить провокации.

Напомним: организаторами митингов в Москве являются недопущенные до выборов в Мосгордуму «оппозиционные» кандидаты – Любовь Соболь, Иван Жданов, Илья Яшин, Дмитрий Гудков и другие, в чьих подписных листах было обнаружено большое число подписных подписей и даже автографы скончавшихся и похороненных граждан.