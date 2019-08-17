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Прокуратура выясняет обстоятельства массовой гибели рыбы в реке Исеть на Урале

 Газировку и чипсы в офисе предложили заменить на йогурты и овощные снеки

Газировку и чипсы в офисе предложили заменить на йогурты и овощные снеки
Военный Ми-2 Украины потерпел крушение во Львовской области

Военный Ми-2 Украины потерпел крушение во Львовской области

 Восемь человек погибли в Одессе в результате пожара в гостинице

Восемь человек погибли в Одессе в результате пожара в гостинице
Семь человек побили в Индонезии в результате пожара на судне

Семь человек побили в Индонезии в результате пожара на судне

 США сотрудничеством с Турцией предали курдов в Сирии

США сотрудничеством с Турцией предали курдов в Сирии
11:26   17 Августа 2019
Россия

Сочинские власти подготовились к эвакуации жителей в связи с ливнями

Сочинские власти подготовились к эвакуации жителей в связи с ливнями

Представитель сочинской администрации в субботу, 17 августа, сообщил, что город готов к эвакуации жителей в связи с ливнями. По его словам, власти распорядились свернуть палаточные лагеря у рек.

В пятницу, 16 августа, в Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ливней, града и угрозы формирования смерчей над морем, а в реках возможен резкий подъем уровня воды. Ухудшение погоды прогнозируют до понедельника, 19 августа. Глава Сочи Анатолий Пахомов потребовал подготовить силы и средства для эвакуации жителей и туристов.

«Основной удар стихии, по прогнозам, примет на себя Лазаревский район», — добавили в администрации.

Мэр попросил федеральных дорожников ночное дежурство на трассах. Жителям порекомендовали не оставлять машины под деревьями и легкими конструкциями, не отдыхать у воды и в горах.

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Автор: Анатолий Кубарев

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