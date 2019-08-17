Испанцы раскритиковали действия своих ВВС, сблизившихся с самолетом Шойгу

Читателям газеты El Confidencial не понравилось решение испанских Военно-воздушных сил, которые в составе НАТО сблизились с самолетом главы российского министерства обороны Сергея Шойгу. Комментарии собрало «Федеральное агентство новостей».

Напомним, что 14 августа F-18 ВВС Испании над нейтральными водами Балтийского моря предпринял попытку сблизиться с самолетом Шойгу. Она оказалась неудачной, так как российские Су-27 оттеснили испанский истребитель.

Пользователь Eu Eueu напомнил, что защита самолета, в котором летит высокопоставленное лицо, тем более над нейтральными водами, — это штатная ситуация.

«Разве другие страны поступили бы иначе? Чего я не понимаю, так это вот какой момент: что испанцы забыли в Прибалтике?» — добавил он.

Estado_De_Derecho отметил, что испанские силы оказались здесь, «чтобы служить интересам американской империи».

«Западные границы этой империи не являются областью, которая затрагивает наши стратегические интересы. Россия — не наш конкурент», — написал Iturbide.