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11:16   17 Августа 2019
Весь мир

Испанцы раскритиковали действия своих ВВС, сблизившихся с самолетом Шойгу

Испанцы раскритиковали действия своих ВВС, сблизившихся с самолетом Шойгу

Читателям газеты El Confidencial не понравилось решение испанских Военно-воздушных сил, которые в составе НАТО сблизились с самолетом главы российского министерства обороны Сергея Шойгу. Комментарии собрало «Федеральное агентство новостей».

Напомним, что 14 августа F-18 ВВС Испании над нейтральными водами Балтийского моря предпринял попытку сблизиться с самолетом Шойгу. Она оказалась неудачной, так как российские Су-27 оттеснили испанский истребитель.

Пользователь Eu Eueu напомнил, что защита самолета, в котором летит высокопоставленное лицо, тем более над нейтральными водами, — это штатная ситуация.

«Разве другие страны поступили бы иначе? Чего я не понимаю, так это вот какой момент: что испанцы забыли в Прибалтике?» — добавил он.

Испанцы раскритиковали действия своих ВВС, сблизившихся с самолетом Шойгу

Estado_De_Derecho отметил, что испанские силы оказались здесь, «чтобы служить интересам американской империи».

«Западные границы этой империи не являются областью, которая затрагивает наши стратегические интересы. Россия — не наш конкурент», — написал Iturbide.

«Дело в том, что испанцам в Прибалтике ничего не надо. Что мы там потеряли? Россия нам не враг и не друг», — заметил Framontano.

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Автор: Анна Манц
#россия #шойгу #испания #балтийское море #критика

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