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11:13   17 Августа 2019
Весь мир

Грузия и США вскоре подпишут договор о сотрудничестве в оборонной сфере на три года

Грузия и США вскоре подпишут договор о сотрудничестве в оборонной сфере на три года

Глава Минобороны Грузии Левон Изория, подводя итоги прошедшей встречи с новым военным атташе США Стефани Бегли, сообщил о планах Тбилиси и Вашингтона в течение ближайших дней подписать договор о военном сотрудничестве сроком на три года.

«Через несколько дней у нас будет возможность подписать договор о трехлетнем сотрудничестве. В последующие годы вместе с полковником Стефани Бегли и ее командой мы в Грузии принципиально продолжим ту успешную политику, которую осуществляют США вместе с оборонным ведомством», - заявил министр, не приводя подробностей о новом американо-грузинском военном договоре.

Вместе со Стефани Бегли грузинское военное ведомство посетил бывший военный атташе американского посольства Джефри Хартсман, которому министр обороны Изория передал от президента Грузии медаль Чести и памятные подарки. При этом министр поблагодарил Хартсмана за вклад в укрепление военного сотрудничества между США и Грузией и за поддержку грузинских Сил обороны, а также пожелал ему удачи на новой работе.

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Автор: Александр Люблинский
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