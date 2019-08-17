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Газировку и чипсы в офисе предложили заменить на йогурты и овощные снеки
Военный Ми-2 Украины потерпел крушение во Львовской области

Военный Ми-2 Украины потерпел крушение во Львовской области

 Восемь человек погибли в Одессе в результате пожара в гостинице

Восемь человек погибли в Одессе в результате пожара в гостинице
Семь человек побили в Индонезии в результате пожара на судне

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 США сотрудничеством с Турцией предали курдов в Сирии

США сотрудничеством с Турцией предали курдов в Сирии
10:40   17 Августа 2019
Весь мир

Экс-глава МИД Франции призвал наладить отношения с РФ раньше Трампа

Экс-глава МИД Франции призвал наладить отношения с РФ раньше Трампа

Бывший французский министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин отметил важность налаживания диалога Парижа с Москвой раньше, чем это сделает американский лидер Дональд Трамп. По его словам, необходимо наладить диалог с РФ и не ждать Трампа, который при возможном переизбрании на президентский пост, вновь запустит динамику в отношениях между Вашингтоном и Москвой, не учитывая интересы Европы.

В интервью газете Figaro экс-министр добавил, что цель, неоднократно сформулированная французским лидером Эммануэлем Макроном, заключается в связки РФ и Европы. Таким образом получится исправить непоследовательную западную политику последних лет, которая подтолкнула Москву к Пекину.

Юбер Ведрин подчеркнул важность сотрудничества РФ и Франции в военной, ядерной, космической и цифровой областях. По его словам, диалог Москвы и Парижа в этих областях необходимо восстанавливать практически с нуля.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сша #франция #трамп

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