Экс-глава МИД Франции призвал наладить отношения с РФ раньше Трампа

Бывший французский министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин отметил важность налаживания диалога Парижа с Москвой раньше, чем это сделает американский лидер Дональд Трамп. По его словам, необходимо наладить диалог с РФ и не ждать Трампа, который при возможном переизбрании на президентский пост, вновь запустит динамику в отношениях между Вашингтоном и Москвой, не учитывая интересы Европы.

В интервью газете Figaro экс-министр добавил, что цель, неоднократно сформулированная французским лидером Эммануэлем Макроном, заключается в связки РФ и Европы. Таким образом получится исправить непоследовательную западную политику последних лет, которая подтолкнула Москву к Пекину.

Юбер Ведрин подчеркнул важность сотрудничества РФ и Франции в военной, ядерной, космической и цифровой областях. По его словам, диалог Москвы и Парижа в этих областях необходимо восстанавливать практически с нуля.