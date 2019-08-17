Роскосмос разработал способ маскировки космических аппаратов

Государственная корпорация «Роскосмос» разработала и запатентовала способ маскировки спутников от наблюдения за ними оптическими средствами.

Информация об этом размещена на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Космические аппараты, расположенные на орбитах высотой более десяти тысяч километров, предлагается покрывать рассеивающей свет воздушно-пузырчатой пленкой, которая в десять раз сократит их видимость при наблюдениях с Земли, путем рассеивания отражающегося от пузырьков света.

Напомним: ранее СМИ сообщили, что Роскосмос запатентовал спутник, способный саморазлагаться в космическом пространстве.