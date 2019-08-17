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 Восемь человек погибли в Одессе в результате пожара в гостинице

Восемь человек погибли в Одессе в результате пожара в гостинице
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10:14   17 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Восемь человек погибли в Одессе в результате пожара в гостинице

Восемь человек погибли в Одессе в результате пожара в гостинице

Пожар в гостинице «Токио Стар» в Одессе унес жизни как минимум восьми человек, об этом в субботу утром сообщает информационный портал Думская.net. 

Как отмечается, пожар в отеле, в котором находилось около 200 человек, вспыхнул в ночь на субботу. Большая часть постояльцев и обслуживающего персонала была эвакуирована. Не менее десяти человек были госпитализированы. Позже на месте пожара спасатели обнаружили тела восьми человек, личности которых к настоящему моменту не установлены.

Правоохранительные органы возбудили в связи произошедшим уголовное дело по статье «Несоблюдение правил пожарной безопасности».

Гостиница «Токио Стар», которая расположена в бывшем трамвайном депо по Водопроводной улице, считается одной из самых дешевых в Одессе, номер без окна стоит там 350 гривен в сутки, то есть около 918 рублей.

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Автор: Александр Люблинский
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