Восемь человек погибли в Одессе в результате пожара в гостинице

Пожар в гостинице «Токио Стар» в Одессе унес жизни как минимум восьми человек, об этом в субботу утром сообщает информационный портал Думская.net.

Как отмечается, пожар в отеле, в котором находилось около 200 человек, вспыхнул в ночь на субботу. Большая часть постояльцев и обслуживающего персонала была эвакуирована. Не менее десяти человек были госпитализированы. Позже на месте пожара спасатели обнаружили тела восьми человек, личности которых к настоящему моменту не установлены.

Правоохранительные органы возбудили в связи произошедшим уголовное дело по статье «Несоблюдение правил пожарной безопасности».

Гостиница «Токио Стар», которая расположена в бывшем трамвайном депо по Водопроводной улице, считается одной из самых дешевых в Одессе, номер без окна стоит там 350 гривен в сутки, то есть около 918 рублей.