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10:04   17 Августа 2019
Весь мир

Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания РФ

Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания РФ

Польский министр иностранных дел Яцек Чапутович заявил, что американских военных лучше отправить в республику, чем в Западную Европу, чтобы сильнее «сдерживать Россию». По его словам, присутствие в Польше солдат из США играет очень важную, сдерживающую роль, передает телекомпания Polsat.

«РФ дважды подумает, прежде чем прибегнуть к военным средствам, если увидит присутствие международных войск в Польше, тем более американских», — считает глава республиканского МИД.

Яцек Чапутович надеется, что во время предстоящего визита американского лидера Дональда Трампа в республику планы по перемещению некоторой части военных в Восточную Европу конкретизируют. В начале лета США и Польша договорились разместить в республике эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9.

Вашингтон также заявили, что намерен увеличить численность американских военных на тысячу человек с нынешних 4,5 тысячи, находящихся в составе бронетанковой бригады и многонациональной батальонной группы США.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сша #польша #общество

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