Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания РФ

Польский министр иностранных дел Яцек Чапутович заявил, что американских военных лучше отправить в республику, чем в Западную Европу, чтобы сильнее «сдерживать Россию». По его словам, присутствие в Польше солдат из США играет очень важную, сдерживающую роль, передает телекомпания Polsat.

«РФ дважды подумает, прежде чем прибегнуть к военным средствам, если увидит присутствие международных войск в Польше, тем более американских», — считает глава республиканского МИД.

Яцек Чапутович надеется, что во время предстоящего визита американского лидера Дональда Трампа в республику планы по перемещению некоторой части военных в Восточную Европу конкретизируют. В начале лета США и Польша договорились разместить в республике эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9.

Вашингтон также заявили, что намерен увеличить численность американских военных на тысячу человек с нынешних 4,5 тысячи, находящихся в составе бронетанковой бригады и многонациональной батальонной группы США.