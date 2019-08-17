Мэр Саратова усилил контроль аттракционов после ЧП с детским паровозиком

Глава Саратова Михаил Исаев в субботу, 17 августа, поручил подчиненным усилить контроль качества и безопасности аттракционов после ЧП с пятилетним ребенком, который выпал из вагона детского паровозика и попал под колеса. По информации городской администрации, мальчик на бульваре Героев Отечества выпал из вагончика аттракциона «Детский паровозик» и попал под колеса​​​.

Саратовские прокуроры и следователи выясняют обстоятельства случившегося. Предварительно, оператор-водитель паровозика не заметил, что мальчик выпал, когда перелезал из первого во второй вагон. Михаил Исаев поручил районной администрации регулярно обходить общественные территории и проверять качество оказываемых услуг.

По его словам, правоохранители разберутся в обстоятельствах конкретно этого происшествия, а виновные ответят.