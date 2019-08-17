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9:29   17 Августа 2019
Россия

Росгвардейцы в Москве задержали мужчину, угрожавшего сотрудникам банка топором

Росгвардейцы в Москве задержали мужчину, угрожавшего сотрудникам банка топором

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвадии в Москве задержали мужчину, который угрожал сотрудникам банка топором. Известно, что злоумышленник требовал от работников финансовой организации списать его долг по кредиту.   Сигнал «тревога» поступил из банка, который находится на ул. Большая Тульская в российской столице. Росгвардейцы, которые незамедлительно прибыли на вызов, задержали 41-летнего пьяного москвича.

Сотрудники банка отметили, что мужчина угрожал топором работникам и требовал погасить его задолженность. Теперь задержанный передан полицейским для дальнейших разбирательств.

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Автор: Алла Ларионова
#москва #росгвардия #топор

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