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Трамп в ходе выступления случайно оскорбил своего сторонника

Трамп в ходе выступления случайно оскорбил своего сторонника

 Трамп намерен обсудить поэтапный вывод американских войск из Афганистана

Трамп намерен обсудить поэтапный вывод американских войск из Афганистана
21:10   16 Августа 2019
Весь мир

Трамп в ходе выступления случайно оскорбил своего сторонника

Трамп в ходе выступления случайно оскорбил своего сторонника

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в штате Нью-Гэмпшир выделил мужчину из толпы и прокомментировал не лестным образом его лишний вес. Глава Белого дома принял его за протестующего.

Однако человек, который, по словам американского главы, имел «серьезную проблему с весом», оказался его активным сторонником. Как выяснили СМИ, мужчина является бывшим сотрудником органов правопорядка и ветераном ВМС США.

«У этого парня серьезная проблема с весом. Иди домой. Начни заниматься спортом», — крикнул Трамп.

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Автор: Алла Ларионова
#сша #трамп #оскорбление

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