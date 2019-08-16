Трамп в ходе выступления случайно оскорбил своего сторонника

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в штате Нью-Гэмпшир выделил мужчину из толпы и прокомментировал не лестным образом его лишний вес. Глава Белого дома принял его за протестующего.

Однако человек, который, по словам американского главы, имел «серьезную проблему с весом», оказался его активным сторонником. Как выяснили СМИ, мужчина является бывшим сотрудником органов правопорядка и ветераном ВМС США.