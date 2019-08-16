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21:07   16 Августа 2019
Россия

Представитель ДНР сообщил о минометном обстреле Горловки со стороны ВСУ

Представитель ДНР сообщил о минометном обстреле Горловки со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины выпустили по населенному пункту Доломитное на окраине города Горловка 12 мин калибром 120 миллиметров.

Об этом в пятницу в СЦКК (Совместном центре по контролю за соблюдением режима прекращения огня) сообщил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики, отметив, что обстрел был зафиксирован у 18.15.

Также представитель ДНР отметил, что в течение дня 16 августа украинские силовики открывали огонь по жилым районам трех населенных пунктов неподконтрольной Киеву территории Донецкой области. Ранее сообщалось, что киевские силовики разместили военную технику поблизости от расположенной в так называемой «серой зоне» Донецкой фильтровальной станции.

Напомним: с 21 июля в Донбассе вступило в силу новое бессрочное перемирие, которое было согласовано участниками контактной группы 17-го числа.

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Автор: Александр Люблинский
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