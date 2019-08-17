Член ОП РФ связал массовые пикеты 17 августа с деньгами Ходорковского

Член Общественной палаты РФ Михаил Аничкин, выступавший за ужесточение наказания за участие в несанкционированных митингах, связал пикеты «оппозиции» 17 августа в Москве с финансовой поддержкой олигарха Михаила Ходорковского.

«С учетом последних действий Михаила Борисовича Ходорковского, последние несколько лет, у него явное стремление создать любой блок, который будет стоять в оппозиции к действующей власти. Поэтому, исходя из всех его попыток финансировать любых, кто может что-либо произнести или произвести какое-то действие против власти, я могу делать выводы, что так оно и есть. Михаилу Борисовичу, насколько я понимаю, по договоренности с президентом страны дали возможность спокойно выехать за рубеж, но он не отказался от своих политических амбиций», — сказал Аничкин.

Экс-владелец нефтяного гиганта ЮКОС, отсидевший на родине за мошенничество, 15 августа объявил о создании «рабочей группы по поддержке гражданского общества в России», а несколькими днями ранее пообещал в своем Twitter «вытряхнуть» Кремль, вызвав шквал гневных комментариев. Ходорковский заверил, что финансироваться новая структура будет исключительно за счет средств граждан РФ.

Факт поддержки российских оппозиционных движений ранее «Политике сегодня» подтвердила пресс-секретарь Ходорковского Ольга Писпанен, заявив, что структура бизнесмена финансирует «свержение коррупционного режима».

Массовое пикетирование в качестве альтернативы несогласованному столичной мэрией шествию 17 августа заявила тройка московских мундепов: Илья Азар, Андрей Морев и Елена Филина. Акция стала уже четвертой после отказа Мосгоризбиркома зарегистрировать ряд кандидатов из-за допущенных ими нарушений при сборе подписей. При этом только 13 из 57 провалившихся кандидатов оспаривают решение комиссии. Десять из них входят в команды блогера Алексея Навального и экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова.

Ранее глава временной комиссии Совета Федерации по предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов заявил о подготовке активистов и организаторов московских протестов на Западе.

«Мы неоднократно на наших заседания говорили о подготовке за рубежом соответствующих деятелей. Как пехоты, так и организаторов на низком и высоком уровнях. Есть оперативная съемка, можно посмотреть. Я вот видел кое-что. Как в переулочках напротив прямо обучали людей те самые граждане, которые получали уроки за рубежом», — заявил сенатор.

В понедельник, 19 августа, в Госдуме пройдет заседание совета по ситуации с иностранным вмешательством. Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев проинформировал спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что подготовлены запросы в МИД, в правоохранительные органы и в Роскомнадзор с просьбой предоставить имеющуюся информацию по фактам вмешательства зарубежных государств и их структур во внутренние дела России.