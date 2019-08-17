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 Член ОП РФ связал массовые пикеты 17 августа с деньгами Ходорковского

Член ОП РФ связал массовые пикеты 17 августа с деньгами Ходорковского
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20:47   17 Августа 2019
Россия

Член ОП РФ связал массовые пикеты 17 августа с деньгами Ходорковского

Член ОП РФ связал массовые пикеты 17 августа с деньгами Ходорковского

Член Общественной палаты РФ Михаил Аничкин, выступавший за ужесточение наказания за участие в несанкционированных митингах, связал пикеты «оппозиции» 17 августа в Москве с финансовой поддержкой олигарха Михаила Ходорковского.

«С учетом последних действий Михаила Борисовича Ходорковского, последние несколько лет, у него явное стремление создать любой блок, который будет стоять в оппозиции к действующей власти. Поэтому, исходя из всех его попыток финансировать любых, кто может что-либо произнести или произвести какое-то действие против власти, я могу делать выводы, что так оно и есть. Михаилу Борисовичу, насколько я понимаю, по договоренности с президентом страны дали возможность спокойно выехать за рубеж, но он не отказался от своих политических амбиций», — сказал Аничкин.

Экс-владелец нефтяного гиганта ЮКОС, отсидевший на родине за мошенничество, 15 августа объявил о создании «рабочей группы по поддержке гражданского общества в России», а несколькими днями ранее пообещал в своем Twitter «вытряхнуть» Кремль, вызвав шквал гневных комментариев. Ходорковский заверил, что финансироваться новая структура будет исключительно за счет средств граждан РФ.

Член ОП РФ связал массовые пикеты 17 августа с деньгами Ходорковского

Факт поддержки российских оппозиционных движений ранее «Политике сегодня» подтвердила пресс-секретарь Ходорковского Ольга Писпанен, заявив, что структура бизнесмена финансирует «свержение коррупционного режима».

Массовое пикетирование в качестве альтернативы несогласованному столичной мэрией шествию 17 августа заявила тройка московских мундепов: Илья Азар, Андрей Морев и Елена Филина. Акция стала уже четвертой после отказа Мосгоризбиркома зарегистрировать ряд кандидатов из-за допущенных ими нарушений при сборе подписей. При этом только 13 из 57 провалившихся кандидатов оспаривают решение комиссии. Десять из них входят в команды блогера Алексея Навального и экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова.

Член ОП РФ связал массовые пикеты 17 августа с деньгами Ходорковского

Ранее глава временной комиссии Совета Федерации по предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов заявил о подготовке активистов и организаторов московских протестов на Западе.

«Мы неоднократно на наших заседания говорили о подготовке за рубежом соответствующих деятелей. Как пехоты, так и организаторов на низком и высоком уровнях. Есть оперативная съемка, можно посмотреть. Я вот видел кое-что. Как в переулочках напротив прямо обучали людей те самые граждане, которые получали уроки за рубежом», — заявил сенатор.

В понедельник, 19 августа, в Госдуме пройдет заседание совета по ситуации с иностранным вмешательством. Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев проинформировал спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что подготовлены запросы в МИД, в правоохранительные органы и в Роскомнадзор с просьбой предоставить имеющуюся информацию по фактам вмешательства зарубежных государств и их структур во внутренние дела России.

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Автор: Максим Белых
#митинг #ходорковский #вмешательство

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