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20:51   16 Августа 2019
Россия

РФ и Япония обсудили совместное развитие туризма на Курилах

РФ и Япония обсудили совместное развитие туризма на Курилах

Вопросы организации совместной туристской деятельности на Курильских островах Кунашир и Итуруп для роста числа взаимных ежегодных поездок до 200 тысяч с каждой стороны к 2023 году обсудили в ходе встречи представителей туристских властей и туроператоров из РФ и Японии. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства по туризму в пятницу, 16 августа.

В частности, стороны обсудили программы туров, логистические и другие организационные вопросы, а также договорились провести пилотный тур уже в октябре этого года. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что Япония является для российского государства целевым рынком в области развития въездного туризма.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #япония #туризм #курилы

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