РФ и Япония обсудили совместное развитие туризма на Курилах

Вопросы организации совместной туристской деятельности на Курильских островах Кунашир и Итуруп для роста числа взаимных ежегодных поездок до 200 тысяч с каждой стороны к 2023 году обсудили в ходе встречи представителей туристских властей и туроператоров из РФ и Японии. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства по туризму в пятницу, 16 августа.

В частности, стороны обсудили программы туров, логистические и другие организационные вопросы, а также договорились провести пилотный тур уже в октябре этого года. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что Япония является для российского государства целевым рынком в области развития въездного туризма.