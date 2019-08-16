Трамп намерен обсудить поэтапный вывод американских войск из Афганистана

Президент США Дональд Трамп планирует в пятницу на встрече с главой Госдепартамента Майком Помпео и возглавляющим аппарат Белого Дома Миком Малвани обсудить пошаговый вывод американского военного контингента из Афганистана.

Об этом, ссылаясь на неназванные источники в Белом доме, сообщает издание The Washington Post, отмечая, что на встрече Трампа, Помпео и Малвани, которая предположительно состоится в штате НЬю-Джерси, будут присутствовать также представители Совета нацбезопасности США и администрации президента.

В ходе предстоящего заседания планируется рассмотреть итоги работы американского дипломата, спецпосланника Вашингтона по Афганистану Залмая Халилзада, а также планы положить конец самой длинной войне, в которой участвуют США, путем поэтапного вывода из Афганистана американских военных.