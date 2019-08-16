Анкара озвучила сроки начала работы координационного центра по Сирии

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что совместный координационный центр Анкары и Вашингтона по контролю зоны безопасности в Сирии начнет свою работу уже на следующей неделе. Об этом сообщает в пятницу, 16 августа информационное агентство Anadolu.

Акар отмечает, что по многим вопросам сторонам уже удалось достигнуть договоренностей. В том числе, они смогли успешно обсудить контроль и координацию воздушного пространства.

Ранее в Министерстве обороны Турции отмечали, что американская делегация из шести человека прибыла в турецкую провинцию Шанлыурфа, которая находится на границе с Сирией. Эту поездку организовали в рамках деятельности Центра совместных операций турецкого и американского государств по формированию «зоны безопасности» на севере САР.