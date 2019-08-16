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20:30   16 Августа 2019
Россия

Анкара озвучила сроки начала работы координационного центра по Сирии

Анкара озвучила сроки начала работы координационного центра по Сирии

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что совместный координационный центр Анкары и Вашингтона по контролю зоны безопасности в Сирии начнет свою работу уже на следующей неделе. Об этом сообщает в пятницу, 16 августа информационное агентство Anadolu.

Акар отмечает, что по многим вопросам сторонам уже удалось достигнуть договоренностей. В том числе, они смогли успешно обсудить контроль и координацию воздушного пространства.

Ранее в Министерстве обороны Турции отмечали, что американская делегация из шести человека прибыла в турецкую провинцию Шанлыурфа, которая находится на границе с Сирией. Эту поездку организовали в рамках деятельности Центра совместных операций турецкого и американского государств по формированию «зоны безопасности» на севере САР.

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Автор: Алла Ларионова
#сша #сирия #турция

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