Изнасиловавшего и изрезавшего после митинга подругу поклонника Соболь отправили в СИЗО

Щербинский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте 20-летнего юноши, который изрезал ножом 17-летнюю школьницу. Роман Антипов, в отношении которого завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство», пробудет под арестом до 12 октября.

Известно, что инцидент произошел 11 августа. Парень и девушка договорились встретиться, чтобы поставить точку в отношениях. Разговор у пары не сложился. Тогда, по данным следствия, Антипов завел жертву в лес, где ударил ее по голове. После он изнасиловал девушку и нанес ей порядка 20 ножевых ранение, пробив ножом легкие.

Ранее стало известно, что обвиняемый в жестоком преступлении является поклонником деятельности скандального блогера Алексея Навального. Бабушка 17-летней пострадавшей опознала фотографии, на которых юноша позирует на протестном митинге с плакатом в поддержку главы ФБК, а также Ивана Жданова, Ильи Яшина и Дмитрия Гудкова, снятых Мосизбиркомом с регистрации на выборы в Мосгордуму из-за большого количества фейковых подписей.

Женщина отметила, что парень приглашал на несогласованные акции в Москве и ее внучку еще до их расставания.