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20:22   16 Августа 2019
Россия

Конфликт за место на оптовом рынке в Петербурге перерос в стрельбу

Конфликт за место на оптовом рынке в Петербурге перерос в стрельбу

Три человека пострадали в пятницу в Санкт-Петербурге в результате конфликта между гражданами ближнего зарубежья из-за места на оптовом рынке.

Об этом, ссылаясь на представителя Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, сообщает РИА Новости.

«Инцидент произошёл около 14 часов между несколькими гражданами из стран ближнего зарубежья. В ходе драки один из участников применил травматический пистолет», - говорится в сообщении.

В результате инцидента госпитализация потребовалась трем пострадавшим. Подробностей об их состоянии к настоящему моменту не приводится. Остальные участники конфликта скрылись с места конфликта.

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Автор: Александр Люблинский
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