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19:20   16 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Заседание Одесского областного совета началось с массовой драки депутатов

Заседание Одесского областного совета началось с массовой драки депутатов

Потасовкой и порчей техники началась внеочереденая сессия Одесского областного совета, в ходе которой депутаты выбирали нового председателя собрания — вместо уходящего в Верховную раду Анатолия Урбанского. Заместитель главы области Виталий Свичинский обвинил депутатов из фракций БПП и «Оппоблок» в сговоре и призвал блокировать трибуну.

Депутаты из «Нашего края» и «Батькивщины» поддержали Свичинского. Потасовка завершилась поломкой микрофона у Урбанского. Технику заменили, поэтому председатель попытался возобновить сессию, но Урбанского снова прервали. Следующая потасовка переросла в драку. В зал зашли полицейские. Урбанский объявил пятиминутный перерыв. 

Газета «Думская» отмечает, что зачинщик беспорядков — первый заместитель Урбанского Олег Радковский. Цель — сорвать избрание председателя Одесского областного совета, чтобы Олега Радковского назначили исполняющим обязанности главы.

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Автор: Анатолий Кубарев
#драка #одесса #депутаты #председатель

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