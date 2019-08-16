Заседание Одесского областного совета началось с массовой драки депутатов

Потасовкой и порчей техники началась внеочереденая сессия Одесского областного совета, в ходе которой депутаты выбирали нового председателя собрания — вместо уходящего в Верховную раду Анатолия Урбанского. Заместитель главы области Виталий Свичинский обвинил депутатов из фракций БПП и «Оппоблок» в сговоре и призвал блокировать трибуну.

Депутаты из «Нашего края» и «Батькивщины» поддержали Свичинского. Потасовка завершилась поломкой микрофона у Урбанского. Технику заменили, поэтому председатель попытался возобновить сессию, но Урбанского снова прервали. Следующая потасовка переросла в драку. В зал зашли полицейские. Урбанский объявил пятиминутный перерыв.

Газета «Думская» отмечает, что зачинщик беспорядков — первый заместитель Урбанского Олег Радковский. Цель — сорвать избрание председателя Одесского областного совета, чтобы Олега Радковского назначили исполняющим обязанности главы.