Ученые рассказали о последствиях ядерной войны между РФ и США

Если между Россией и Соединенными Штатами Америки произойдет полномасштабная ядерная война, Земля на целое десятилетие погрузится во тьму ядерной зимы.

По мнению ученых Ратгерского университета Университета Колорадо и американского Национального центра атмосферных исследований, которые опубликовали результаты своих исследований в Journal of Geophysical Research, ядерные взрывы приведут к массовым пожарам и масштабным выбросам в атмосферу. По расчетам ученых, в атмосферу попадет около 147 миллионов тонн сажи, которая соберется в плотные облака и полностью закроет планету от солнечного света. Это в свою очередь приведет к тому, что средняя температура на поверхности Земли упадет на девять градусов по шкале Цельсия.

«Ветры в стратосфере заставили бы эти сажевые аэрозоли окружить весь земной шар в течение нескольких недель, погружая Землю в длительную ядерную зиму», - прогнозируют ученые.

На то, чтобы облака сажи рассеялись уйдет не менее семи лет, а в течение следующих трех лет будет проходить восстановление нормального уровня света.

Также ученые полагают, что ядерная зима вызовет муссоны и сильные колебания температуры поверхностного слоя воды в Тихом океане в районе экватора, что в свою очередь окажет на климат существенное влияние.

«Полномасштабная ядерная атака станет самоубийством для страны, которая решится ее провести», - отметили ученые, подчеркнув, что, если ядерным оружием воспользуются Россия или США, это станет катастрофой для всего мира.

Политикам, добавили специалисты, необходимо быть в курсе того, к чему может привести развитие событий, чтобы, принимая решения, они учитывали эту информацию.