Детскую поликлинику строят в Колпино

Детскую поликлинику на 300 посещений в смену строят на Тверской улице в Колпино. Объект сдадут до декабря 2020 года. Строительство стартовало по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова. Сотрудники компании «С Индустрия» доставили к месту строительства необходимую технику.

Проект включили в Адресную инвестиционную программу на 2019 год и на плановый период 2020–2021 года. В конце июня Беглов заложил символический первый камень в основание будущей детской поликлиники, передает издание «Невские новости».

Сделают 19 педиатрических участков, также планируют открыть отделения помощи детям в образовательных учреждениях и здорового ребенка. Оздоровительный бассейн и отделение неотложной помощи сделают на первом этаже. Планируют прикрепить к поликлинике сразу 15 тысяч детей и трудоустроить 260 сотрудников.

Главный врач 51 поликлиники Галина Резчикова отметила, что Колпинский район быстро развивается. По ее словам, строят жилье, создают более доступную и комфортную среду для местных жителей.