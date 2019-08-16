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19:01   16 Августа 2019
Россия

Детскую поликлинику строят в Колпино

Детскую поликлинику строят в Колпино

Детскую поликлинику на 300 посещений в смену строят на Тверской улице в Колпино. Объект сдадут до декабря 2020 года. Строительство стартовало по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова. Сотрудники компании «С Индустрия» доставили к месту строительства необходимую технику. 

Проект включили в Адресную инвестиционную программу на 2019 год и на плановый период 2020–2021 года. В конце июня Беглов заложил символический первый камень в основание будущей детской поликлиники, передает издание «Невские новости».

Сделают 19 педиатрических участков, также планируют открыть отделения помощи детям в образовательных учреждениях и здорового ребенка. Оздоровительный бассейн и отделение неотложной помощи сделают на первом этаже. Планируют прикрепить к поликлинике сразу 15 тысяч детей и трудоустроить 260 сотрудников.

Главный врач 51 поликлиники Галина Резчикова отметила, что Колпинский район быстро развивается. По ее словам, строят жилье, создают более доступную и комфортную среду для местных жителей.

«Поэтому увеличивается численность детского населения»,  — объяснила Галина Резчикова.

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Автор: Анатолий Кубарев
#общество #беглов #колпино #поликлиника

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