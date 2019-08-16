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 Пять человек погибли на севере Кубы в результате удара молнии

Пять человек погибли на севере Кубы в результате удара молнии
18:56   16 Августа 2019
Весь мир

Пять человек погибли на севере Кубы в результате удара молнии

Пять человек погибли на севере Кубы в результате удара молнии

Жертвами удара молнии сна пляже кубинского города Санта-Крус-дель-Норте, в 40 километрах к востоку от столицы страны, стали не менее пяти человек. В том числе трое детей.

Об этом в пятницу сообщает местное издание Granma, отмечая, что один пострадавший от удара молнии – несовершеннолетний подросток – отправлен в больницу, врачи оценивают его состояние, как стабильное.

Ежегодно на Кубе в результате ударов молнии погибает около 65 человек – это больше чем число жертв ураганов. За 34 года (с 1979 по 2013) 1682 человека    умерли после попадания в них молнии. Такие цифры приводит кубинский Институт геофизики и астрономии.

Для того, чтобы обезопасить себя от удара молнии специалисты советуют придерживаться правила «30/30». Оно гласит, что, если между ударом грома и разрядом молнии проходит менее 30 секунд, необходимо искать убежище в помещении, а по окончании грозы – после последнего раската грома – необходимо оставаться под крышей не менее 30 минут.

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Автор: Александр Люблинский
#происшествия #чп #весь мир #куба

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