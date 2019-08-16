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18:44   16 Августа 2019
Общество

Реестр петербургских обманутых дольщиков сократился на 44 человека

Реестр петербургских обманутых дольщиков сократился на 44 человека

Дольщики после получения документов на выплаты попросили о встрече в комитете по строительству Петербурга, чтобы подобрать удобные варианты покупки жилья и избежать трудных ситуаций. В пятницу, 16 августа, на встрече в «Невской ратуши» 44 петербургских обманутых дольщика получили документы на выплаты вместо недостроенного жилья.

Подобные выплаты получилось сделать благодаря трехстороннему соглашению комитета по социальной политике, холдинга Setl Group и петербуржцев, информация о которых есть в реестре участников долевого строительства, нуждающихся в защите, передает издание «Невские новости». 

Глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков отметил, что несколько лет принимали заявления обманутых дольщиков, поэтому проблемы хорошо известны. По его словам, приятно, что в строительном бизнесе появились социально ответственные компании, благодаря которым получилось помочь петербуржцам.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #петербург #общество #обманутые дольщики

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