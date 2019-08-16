Московские власти назвали поведение Либертарианской партии «мелким шантажом»
Отказ заявителей проводить митинг 25 августа на площадке, предложенной властями Москвы, является «мелким шантажом».
Таким образом в пресс-службе московского департамента региональной безопасности и противодействию коррупции прокомментировали решение Либертарианской партии отказаться проводить заявленный 25 августа митинг на проспекте Сахарова – месте согласованном московскими властями.
Комментарий пресс-службы в пятницу 16 августа приводит РИА Новости.