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18:41   16 Августа 2019
Россия

Московские власти назвали поведение Либертарианской партии «мелким шантажом»

Московские власти назвали поведение Либертарианской партии «мелким шантажом»

Отказ заявителей проводить митинг 25 августа на площадке, предложенной властями Москвы, является «мелким шантажом».

Таким образом в пресс-службе московского департамента региональной безопасности и противодействию коррупции прокомментировали решение Либертарианской партии отказаться проводить заявленный 25 августа митинг на проспекте Сахарова – месте согласованном московскими властями.

Комментарий пресс-службы в пятницу 16 августа приводит РИА Новости.

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Автор: Александр Люблинский

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