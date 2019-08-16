«Оппозиция» требовала от «гаврошей» прийти на баррикады в Москве и маму свою привести

Для координации протестных сборищ в центре Москвы активно использовались соцсети, мессенджеры, интерактивные карты и даже мобильные приложения для знакомств. Перед митингами и шествиями наиболее активные «оппозиционеры» распространяли через закрытые Telegram-каналы методички, в которых подробно рассказывалось, как привлечь к участию в акциях родных и друзей. Специалисты полагают, что агитация тщательно рассчитана на молодое поколение.

Социолог, директор группы компаний «НИИ социологии» Мария Филь в беседе с RT заявила, что молодежь в любом обществе — наиболее протестный электорат. По ее мнению, не стоит списывать со счетов поколенческий конфликт. Власть у молодежи ассоциируется с неким доминированием старших, которые якобы навязывают свои правила игры, порядок поведения, считает эксперт.

Согласно опросу, в последнем митинге на проспекте Академика Сахарова участвовали в основном люди молодого возраста. Из 306 опрошенных 50% оказались моложе 33 лет. При этом участники сборищ в Москве 27 июля и 3 августа были еще моложе.

Филь считает, что участники митингов и шествий руководствовались скорее эмоциональными причинами, нежели рациональными. Они не пытались разобраться в ситуации.

Главным источником информации об акциях протеста служили социальные сети. Кроме того, протест усилиями лидеров общественного мнения стал трендом. В отсутствие известных лидеров оппозиции явку на митинг на проспекте Сахарова обеспечили популярные IC3PEAK, Oxxxymiron и «Кровосток». Кроме этого, протест пытались превратить в игру, зовя людей «гулять» по Бульварному кольцу, используя в целях агитации даже Tinder.

Также для координации использовались мессенджеры, где подробно разбиралась тактика поведения на митингах. Довольно часто в чатах встречались и весьма агрессивные призывы.

Агитаторы также платят и за накрутку лайков и комментариев к публикациям о протестах. Некие заказчики на онлайн-биржах по накрутке публикуют задание поставить лайк к фотографии в Instagram, написать любой осознанный комментарий к записи во «ВКонтакте» или в Facebook.

Блогер Юрий Дудь накануне митинга опубликовал ролик-обращение с призывом приходить на Сахарова. К вечеру на бирже были размещены заказы на написание провокационных комментариев к этому сообщению.

Перед акциями по социальным сетям активно распространялась инструкция, как уговорить близких поучаствовать в митингах и вовлечь происходящее как можно больше людей. Также прилагалась инструкция. К примеру, от участника требовали составить список из десяти знакомых, которые, по его мнению, с наибольшей вероятностью готовы будут пойти на митинг. Также приводились различные варианты аргументов и контраргументов, а к читателю обращались не иначе как «Боец».