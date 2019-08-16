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18:39   16 Августа 2019
Россия

Митинги и уличные беспорядки «оппозиции» в Москве обойдутся Соболь и Ко в 13 млн рублей

Митинги и уличные беспорядки «оппозиции» в Москве обойдутся Соболь и Ко в 13 млн рублей

Представитель Московского городского суда в пятницу, 16 августа, сообщил, что к организаторам незаконных митингов в столице подали иски о возмещении ущерба на сумму порядка 13 миллионов рублей. Ранее столичная мэрия отмечала, что московские предприниматели потеряют миллионы рублей в связи с акциями, которые проходили в центре города 27 июля и 3 августа

Столичные бизнесмены после незаконного митинга, который состоялся 27 июля, пожаловались на большие убытки, потому что торговые точки не открыли в выходной день. Управа Басманного района Москвы, чтобы обезопасить предприятия торговли и услуг в центре столицы,  в дни несанкционированных мероприятий советовала ограничить работу вплоть до полного закрытия.

В летние выходные москвичи и гости столицы гуляют, отдыхают и посещают разные заведения, логично, что в такие дни торговые точки и заведения получают наибольшую прибыль. Однако две субботы подряд «вылетели», что неблагоприятно сказалось на работе бизнесменов.

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Автор: Олег Королев
#россия #мосгорсуд #общество #мосгордума

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