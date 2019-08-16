Минсельхоз предложил быстрее изымать сельхозземли за нецелевое использование
Представитель министерства сельского хозяйства РФ в пятницу, 16 августа, сообщил, что ведомство предложило сократить срок изъятия неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, отказавшись от необходимости подтверждать этот факт в течение трех лет с момента фиксации. Законопроект обнародовали на портале regulation.gov.ru.
Согласно документу, законопроект позволит сократить сроки изъятия земельных участков, которые не используют по целевому назначению, за счет исключения необходимости органами Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору подтверждать факт неиспользования таких земель в течение трех лет с момента выявления факта.
Исключение — смена собственника такого земельного участка, за которым сохраняется год на освоение сельхозземли. Также Минсельхоз предложил дифференцировать признаки неиспользования земельных участков для ведения сельхозпроизводства на два вида — когда сельхозземли не используют по целевому назначению и когда используют с нарушением российского законодательства.
Дмитрий Патрушев посетил с рабочим визитом Забайкальский край https://t.co/3dV9usVDGb pic.twitter.com/bcBS5aVadl— Минсельхоз России (@mcx_rf) 16 августа 2019 г.