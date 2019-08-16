Минсельхоз предложил быстрее изымать сельхозземли за нецелевое использование

Представитель министерства сельского хозяйства РФ в пятницу, 16 августа, сообщил, что ведомство предложило сократить срок изъятия неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, отказавшись от необходимости подтверждать этот факт в течение трех лет с момента фиксации. Законопроект обнародовали на портале regulation.gov​​​.ru.

Согласно документу, законопроект позволит сократить сроки изъятия земельных участков, которые не используют по целевому назначению, за счет исключения необходимости органами Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору подтверждать факт неиспользования таких земель в течение трех лет с момента выявления факта.

Исключение — смена собственника такого земельного участка, ‎за которым сохраняется год на освоение сельхозземли. Также Минсельхоз предложил дифференцировать признаки неиспользования земельных участков для ведения сельхозпроизводства на два вида — когда сельхозземли не используют ‎по целевому назначению и когда используют с нарушением российского законодательства.