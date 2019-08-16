Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Реестр петербургских обманутых дольщиков сократился на 44 человека

Реестр петербургских обманутых дольщиков сократился на 44 человека

 Московские власти назвали поведение Либертарианской партии «мелким шантажом»

Московские власти назвали поведение Либертарианской партии «мелким шантажом»
Митрополит Александр посоветовал креститься всем, кто не верит в новую церковь Украины

Митрополит Александр посоветовал креститься всем, кто не верит в новую церковь Украины

 Зеленский выбрал картины для своего офиса

Зеленский выбрал картины для своего офиса
Nord Stream 2 AG уложила 73,6 процента протяженности труб «Северного потока-2»

Nord Stream 2 AG уложила 73,6 процента протяженности труб «Северного потока-2»

 Женщина подала в суд на хор мальчиков в Берлине, куда не взяли ее дочь

Женщина подала в суд на хор мальчиков в Берлине, куда не взяли ее дочь
Реестр петербургских обманутых дольщиков сократился на 44 человека

Реестр петербургских обманутых дольщиков сократился на 44 человека

 Московские власти назвали поведение Либертарианской партии «мелким шантажом»

Московские власти назвали поведение Либертарианской партии «мелким шантажом»
Митрополит Александр посоветовал креститься всем, кто не верит в новую церковь Украины

Митрополит Александр посоветовал креститься всем, кто не верит в новую церковь Украины

 Зеленский выбрал картины для своего офиса

Зеленский выбрал картины для своего офиса
Nord Stream 2 AG уложила 73,6 процента протяженности труб «Северного потока-2»

Nord Stream 2 AG уложила 73,6 процента протяженности труб «Северного потока-2»

 Женщина подала в суд на хор мальчиков в Берлине, куда не взяли ее дочь

Женщина подала в суд на хор мальчиков в Берлине, куда не взяли ее дочь
17:53   16 Августа 2019
Россия

Минсельхоз предложил быстрее изымать сельхозземли за нецелевое использование

Минсельхоз предложил быстрее изымать сельхозземли за нецелевое использование

Представитель министерства сельского хозяйства РФ в пятницу, 16 августа, сообщил, что ведомство предложило сократить срок изъятия неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, отказавшись от необходимости подтверждать этот факт в течение трех лет с момента фиксации. Законопроект обнародовали на портале regulation.gov​​​.ru.

Согласно документу, законопроект позволит сократить сроки изъятия земельных участков, которые не используют по целевому назначению, за счет исключения необходимости органами Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору подтверждать факт неиспользования таких земель в течение трех лет с момента выявления факта.

Исключение — смена собственника такого земельного участка, ‎за которым сохраняется год на освоение сельхозземли. Также Минсельхоз предложил дифференцировать признаки неиспользования земельных участков для ведения сельхозпроизводства на два вида — когда сельхозземли не используют ‎по целевому назначению и когда используют с нарушением российского законодательства.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #минсельхоз #земли

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...