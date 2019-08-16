Nord Stream 2 AG уложила 73,6 процента протяженности труб «Северного потока-2»

Представитель Nord Stream 2 AG в пятницу, 16 августа, сообщил, что проектная компания по строительству газопровода из РФ в Германию через Балтийское море уложила уже около 1806 километров труб «Северного потока-2». По его словам, уложили примерно 73,6 процента от общей протяженности по двум ниткам.

«К настоящему времени по дну Балтийского моря уложил 1805,6 километра газопровода — 73,6 процента от общей протяженности», — уточнили в компании.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно от российского побережья через Балтийское море до Германии. Газопровод планируют достроить в 2019 году. Однако компания Nord Stream 2 AG так и не получила разрешение на строительство от Дании.