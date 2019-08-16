Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Реестр петербургских обманутых дольщиков сократился на 44 человека

Реестр петербургских обманутых дольщиков сократился на 44 человека

 Московские власти назвали поведение Либертарианской партии «мелким шантажом»

Московские власти назвали поведение Либертарианской партии «мелким шантажом»
Митрополит Александр посоветовал креститься всем, кто не верит в новую церковь Украины

Митрополит Александр посоветовал креститься всем, кто не верит в новую церковь Украины

 Зеленский выбрал картины для своего офиса

Зеленский выбрал картины для своего офиса
Nord Stream 2 AG уложила 73,6 процента протяженности труб «Северного потока-2»

Nord Stream 2 AG уложила 73,6 процента протяженности труб «Северного потока-2»

 Женщина подала в суд на хор мальчиков в Берлине, куда не взяли ее дочь

Женщина подала в суд на хор мальчиков в Берлине, куда не взяли ее дочь
Реестр петербургских обманутых дольщиков сократился на 44 человека

Реестр петербургских обманутых дольщиков сократился на 44 человека

 Московские власти назвали поведение Либертарианской партии «мелким шантажом»

Московские власти назвали поведение Либертарианской партии «мелким шантажом»
Митрополит Александр посоветовал креститься всем, кто не верит в новую церковь Украины

Митрополит Александр посоветовал креститься всем, кто не верит в новую церковь Украины

 Зеленский выбрал картины для своего офиса

Зеленский выбрал картины для своего офиса
Nord Stream 2 AG уложила 73,6 процента протяженности труб «Северного потока-2»

Nord Stream 2 AG уложила 73,6 процента протяженности труб «Северного потока-2»

 Женщина подала в суд на хор мальчиков в Берлине, куда не взяли ее дочь

Женщина подала в суд на хор мальчиков в Берлине, куда не взяли ее дочь
17:37   16 Августа 2019
Весь мир

Nord Stream 2 AG уложила 73,6 процента протяженности труб «Северного потока-2»

Nord Stream 2 AG уложила 73,6 процента протяженности труб «Северного потока-2»

Представитель Nord Stream 2 AG в пятницу, 16 августа, сообщил, что проектная компания по строительству газопровода из РФ в Германию через Балтийское море уложила уже около 1806 километров труб «Северного потока-2». По его словам, уложили примерно 73,6 процента от общей протяженности по двум ниткам.

«К настоящему времени по дну Балтийского моря уложил 1805,6 километра газопровода  — 73,6 процента от общей протяженности», — уточнили в компании.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно от российского побережья через Балтийское море до Германии. Газопровод планируют достроить в 2019 году. Однако компания Nord Stream 2 AG так и не получила разрешение на строительство от Дании.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#общество #газопровод #северный поток-2 #nord stream 2

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...