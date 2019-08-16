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 Зеленский выбрал картины для своего офиса

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17:44   16 Августа 2019
Россия

Приглашение на празднование Победы в РФ направили Трампу, Ким Чен Ыну и Джонсону

Приглашение на празднование Победы в РФ направили Трампу, Ким Чен Ыну и Джонсону

Россия направила приглашение на празднование Дня Победы в следующем году президенту США Дональду Трампу, главе Северной Кореи Ким Чен Ыну и премьер-министру Британии Борису Джонсону. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ранее стало известно о реакции главы Белого дома на приглашение на юбилей Победы в 2020 году. Глава России Владимир Путин пригласил Трампа на мероприятие. В свою очередь, Трамп положительно отнесся к приглашению российской стороны принять участие в праздновании.

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Автор: Алла Ларионова
#трамп #ким чен ын #борис джонсон #день победы

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