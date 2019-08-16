Приглашение на празднование Победы в РФ направили Трампу, Ким Чен Ыну и Джонсону

Россия направила приглашение на празднование Дня Победы в следующем году президенту США Дональду Трампу, главе Северной Кореи Ким Чен Ыну и премьер-министру Британии Борису Джонсону. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ранее стало известно о реакции главы Белого дома на приглашение на юбилей Победы в 2020 году. Глава России Владимир Путин пригласил Трампа на мероприятие. В свою очередь, Трамп положительно отнесся к приглашению российской стороны принять участие в праздновании.