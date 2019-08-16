Путин проведет переговоры с премьером Индии во Владивостоке

Российский лидер Владимир Путин проведет полноформатные переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди 4 сентября во Владивостоке. Об этом рассказал помощник президента Юрий Ушаков в пятницу, 16 августа.

Встреча состоится в привязке к Восточному экономическому форуму (ВЭФ). Переговоры с Моди займут большую часть дня, отметил Ушаков. По его словам, общение предполагает двусторонние контакты, заключение ряда документов, а также вручение премьеру Индии ордена Андрея Первозванного.

ВЭФ-2019 пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Путин намерен поучаствовать в мероприятии. По словам Ушакова, верстающаяся сейчас программа президента имеет «колоссальную международную составляющую».

Путин и Моди вечером 4 сентября также планируют поужинать в формате тет-а-тет. На следующий день, 5 сентября, Путин продолжит работать по программе форума.