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18:21   16 Августа 2019
Россия

Введение «единого тарифа» на проведение митингов поможет отсеять провокаторов

Введение «единого тарифа» на проведение митингов поможет отсеять провокаторов

Организаторы массовых шествий и митингов в центре Москвы, как санкционированных, так и незаконных, задумались бы о том, нужно ли устраивать по 11 мероприятий в месяц, если бы в России, в рамках ужесточения законодательства о народных собраниях, по примеру Белоруссии, ввели «единый тариф» на подобную деятельность.

Об этом в пятницу 16 августа пишет Федеральное агентство новостей, освещая озвученные к настоящему времени предложения, направленные на изменение ситуации с незаконными митингами. В частности, предлагается определить постоянное место проведения митингов, в Москве это может стать проспект Сахарова, а также изменить законодательство, ужесточив ответственность для организаторов незаконных протестных акций. Также предлагается проработать терминологию и формулировки определяющие шествия и митинги, с тем, чтобы перекрыть лазейки, которыми пользуются оппозиционеры, приглашающие своих сторонников на «прогулки» по центру столицы.

Также в рамках комплексного подхода к ситуации предлагается рассмотреть вопрос о взимании с организаторов единой платы за проведение митингов, даже, если акция будет согласована с властями города. Подобная мера  отвечает требованиям контроля и регулирования, так как обеспечение безопасности и порядка на массовых акциях является приоритетным для государства.

Введение «единого тарифа» на проведение митингов поможет отсеять провокаторов

Напомним: с января 2019 года в Белоруссии был принят закон об оплате митингов до их проведения. Полученные с организаторов митингов средства в Белоруссии направляются на оплату уборки территории, на которой проходило мероприятие, а также на обеспечение охраны порядка и медицинское обслуживание. Как отмечается, размер взимаемой платы привязан к заявленному числу участников запланированного митинга, например организаторы прошедшей в Минске 24 марта 2019 санкционированной акции, которая собрала более тысячи участников, заплатили по «единому тарифу» более четырех тысяч евро.

Как отмечается, в России подобная мера позволит внести ясность в закон, в настоящее время нечетко регламентирующий материальную ответственность организаторов массовых акций. В частности, данная мера даст властям возможность финансово покрыть убытки, которые город несет в ходе «прогулок» оппозиции, провокаторов и хулиганов по столичным улицам.

Как отмечает издание, митинг-концерт на проспекте Сахарова 10 августа обернулся беспорядками и разбитыми автомобилями на улицах, при этом столичный бизнес понес ущерб в размере 106 миллионов рублей. Было бы справедливо, если бы последствия подобных «прогулок» ложились на плечи не только городских властей, но и на плечи организаторов.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #политика #митинг #белоруссия #общество

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