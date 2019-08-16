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Путин и Макрон 19 августа в Париже обсудят внутриукраинский конфликт

Путин и Макрон 19 августа в Париже обсудят внутриукраинский конфликт

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17:11   16 Августа 2019
Россия

Путин и Макрон 19 августа в Париже обсудят внутриукраинский конфликт

Путин и Макрон 19 августа в Париже обсудят внутриукраинский конфликт

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в пятницу, 16 августа, напомнил, что в понедельник, 19 августа, российский лидер Владимир Путин встретится с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в Париже. По его словам, президенты обсудят внутриукраинский конфликт, САР, Ливию, Иран, дальнейшее сотрудничество Москвы с Европейским союзом.

«Затронут другие вопросы международной проблематики», — резюмировал Ушаков.

Путин и Макрон обсудят ситуацию вокруг ядерной программы Ирана, обговорят, как сохранить совместный всеобъемлющий план действий и не допустить эскалации напряженности между Тегераном и Вашингтоном в регионе Персидского залива. В контексте Сирии, возможно, обсудят вопрос нового четырехстороннего саммита.

Президент РФ прилетит в Париж в рамках однодневного рабочего визита по приглашению французского коллеги Макрона. Владимира Путина примут в официальной летней резиденции президентов на юге Франции, в форте Брегансон.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #франция #макрон

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