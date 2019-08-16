Путин 21 августа прилетит в Финляндию

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в пятницу, 16 августа, сообщил, что российский лидер Владимир Путин 21 августа прилетит в Хельсинки с рабочим визитом по приглашению финского коллеги Саули Ниинисте. По его словам, президенты продолжат постоянный политический диалог на высшем уровне.

«21 августа состоится рабочий визит в Финляндию по приглашению президента этой страны», — сказал Ушаков.

В 2018 году Владимир Путин дважды встречался с Саули Ниинисте, а в 2019 году президенты общались в Петербурге на полях пятого Международного Арктического форума, продолжил Ушаков. Программа визита президента РФ в Хельсинки предусматривает беседу и пресс-конференцию. Также финская сторона предусматривает беседу Путина и Ниинисте в формате один на один.