Глава подмосковного Минэкологии Дмитрий Куракин вместе с представителями Росприроднадзора провели проверку по свалкам в районе подмосковного аэропорта Жуковский. Поводом стало ЧП с Airbus A321, который столкнулся со стаей чаек и аварийно сел с отказавшими двигателями.

После инцидента прошли уже две проверки территории вокруг аэропорта. В нынешнем рейде участвовали и представители Росприроднадзора. Была создана комиссия для проверки данных о возможном скоплении птиц на мусорных объектах возле «Жуковского». Куракин и представители ведомства посетили самый загрязненный участок местных водоемов, совокупность которых называют озером Глушица, пишет «360».

Раньше там была незаконная свалка строительных и бытовых отходов. Сейчас там остался только строительный мусор, который вряд ли интересен чайкам.

Другой неблагоприятный район — перегрузочная станция «Экосервис». Она находится в километре от аэропорта Жуковский, а ее владельцев йже наказывали за загрязнение экологии. Сейчас компания исправила нарушения, однако принятых мер для борьбы с птицами недостаточно. Власти пообещали еще пристальнее следить за работой «Экосервиса».

«Птиц там было больше всего объективно. Определенно, этот объект птиц привлекает», — отметил Куракин.

Министр также заявил о готовности вести переговоры о переносе перевалочной станции.

Airbus A321 «Уральских авиалиний» выполнял рейс Москва — Симферополь. После отрыва от взлетно-посадочной толпы лайнер столкнулся со стаей чаек, часть которых попала в двигатель. Самолет аварийно сел в кукурузном поле в Подмосковье.