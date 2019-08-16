Правительство выделит 620 миллионов рублей на реконструкцию «Домодедово»
Правительство решило выделить в 2019 году 620 миллионов рублей на реконструкцию столичного аэропорта «Домодедово», который является вторым по объему пассажиропотока в стране. Распоряжение кабмина обнародовали в пятницу, 16 августа.
Согласно документу, правительство разрешило выделить из резервного фонда кабмина деньги Федеральному агентству воздушного транспорта в целях финансирования в 2019 году мероприятий по реконструкции московского аэропорта «Домодедово».
«Выделить бюджетные ассигнования в размере 620 миллионов рублей», — добавили в правительстве.
Заседание правительства: авиационное происшествие в аэропорту Жуковский, утвержденные стратегии развития зернового комплекса и экспорта услуг, изменение в налоговом законодательстве, а также дополнительные субсидии https://t.co/CdZNHwQvw9 pic.twitter.com/xkD8ZtKU1T— Правительство России (@Pravitelstvo_RF) 15 августа 2019 г.