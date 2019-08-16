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16:21   16 Августа 2019
Россия

Правительство выделит 620 миллионов рублей на реконструкцию «Домодедово»​​​​​​​

Правительство выделит 620 миллионов рублей на реконструкцию «Домодедово»​​​​​​​

Правительство решило выделить в 2019 году 620 миллионов рублей на  реконструкцию столичного аэропорта «Домодедово», который является вторым по объему пассажиропотока в стране. Распоряжение кабмина обнародовали в пятницу, 16 августа. 

Согласно документу, правительство разрешило выделить из резервного фонда кабмина деньги Федеральному агентству воздушного транспорта в целях финансирования в 2019 году мероприятий по реконструкции московского аэропорта «Домодедово».

«Выделить бюджетные ассигнования в размере 620 миллионов рублей», — добавили в правительстве. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#домодедово #аэропорт #росавиация #правительство рф

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