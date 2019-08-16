Женщина подала в суд на хор мальчиков в Берлине, куда не взяли ее дочь

Жительница Берлина подала иск на Государственный кафедральный хор мальчиков, в который отказались принять ее девятилетнюю дочь. Об этом пишет издание Tagesspiegel в пятницу, 16 августа.

По словам женщины, ее дочь раньше пела в различных ансамблях. Девочка захотела поступить в хор мальчиков в минувшем ноябре, но ей отказали в приеме. Истица уверена, что хор проявил недопустимую дискриминацию и нарушил права ее ребенка. При этом в хоре отметили, что отказ принять девочку не связан с ее полом, а продиктован несоответствием ее голоса звучанию хора мальчиков.

Кроме того, приемная комиссия усомнилась в мотивации ребенка учиться. Отмечается, что административный суд в итоге счел недопуск обоснованным и вынес решение в пользу руководства хора.