Беглов похвалил благоустройство сквера в Кузнечном переулке, проведенное активистами

Активисты молодежного движения «Петербург – город перемен!» встретились в пятницу с временно исполняющим обязанности губернатора города Александром Беловым в сквере у музея Достоевского в Кузнечном переулке и рассказали главе города о проделанной ими работе по благоустройству территории.

Об этом сообщает информационное агентство «Невские новости».

В частности, молодые люди показали Александру Беглову лавочки, которые они поставили для удобства горожан, рассказали, как убирали сквер, а также презентовали проект граффити, которое планируют разместить на стене музея – это должен стать портрет Федора Михайловича Достоевского. При этом активисты рассказали о сложностях согласования граффити, с которыми они столкнулись.

Врио губернатора ответил активистам, что поручит главному художнику города, отрядить специалистов, которые помогут им воплотить в жизнь эту идею.

По словам градоначальника, когда есть взаимодействие между креативной молодежью и профессионалами, это всегда хорошо и дает результат. Также Александр Беглов похвалил представителей движения, пообещав и в дальнейшем прислушиваться к мнению жителей и оказывать поддержку их полезным инициативам.

Напомним: в мае 2018 года власти Санкт-Петербурга подписали соглашение о возведении многофункционального комплекса, где планировалось разместить музей Достоевского. Но жители высказали свое мнение, не поддержав идею строительство комплекса, и заявив о желании сохранить сквер на отведенной под строительство территории. В ходе встречи в пятницу 16 августа жители выразили Александру Беглову благодарность, за отказ от идеи строительства второго корпуса музей на территории сквера.

Также Александр Беглов посетил сам музей, где ему рассказали о нехватке места для экспозиции. Глава региона найти решение и помочь музею великого писателя.