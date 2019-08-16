Вора, внешне похожего на звезду сериала «Друзья», осудили за мошенничество 

Мужчину, который внешне похож на актера Дэвида Швиммера, приговорили к тюремному заключению на срок девять месяцев, сообщила британская газета Guardian 16 августа.

В сентябре прошлого года в городе королевства Блэкпул неизвестный совершил кражу. Местная полиция опубликовала фото преступника, который держит в руках банки, предположительно, с пивом. Пользователи заметили, что мужчина очень похож на звезду сериала «Друзья», который сыграл Роса Геллера.

Из-за шумихи, Швиммер записал видео, на котором он «крадет» пиво в супермаркете.

«Полиция, клянусь, это был не я. Как видите, я был в Нью-Йорке», — пошутил актер.

Officers, I swear it wasn't me. As you can see, I was in New York. To the hardworking Blackpool Police, good luck with the investigation.#itwasntme pic.twitter.com/EDFF9dZoYR — schwim (@DavidSchwimmer) October 24, 2018

Настоящего преступника задержали в ноябре. Им оказался иранец Абдула Хуссейни, который ранее был судим. 15 августа его признали виновным в воровстве и мошенничестве, так как он пользовался краденной картой. Его приговорили в девяти месяцам тюрьмы, однако половину срока он уже отбыл во время ожидания судебного заседания.

Стоит отметить, что стражи порядка Блэкпула не забыли о совпадении и поздравили Швиммера с днем рождения. В твите они предложили имениннику пива.