Вора, внешне похожего на звезду сериала «Друзья», осудили за мошенничество 

Мужчину, который внешне похож на актера Дэвида Швиммера, приговорили к тюремному заключению на срок девять месяцев, сообщила британская газета Guardian 16 августа.

В сентябре прошлого года в городе королевства Блэкпул неизвестный совершил кражу. Местная полиция опубликовала фото преступника, который держит в руках банки, предположительно, с пивом. Пользователи заметили, что мужчина очень похож на звезду сериала «Друзья», который сыграл Роса Геллера.

Из-за шумихи, Швиммер записал видео, на котором он «крадет» пиво в супермаркете.

Officers, I swear it wasn't me. As you can see, I was in New York. To the hardworking Blackpool Police, good luck with the investigation.#itwasntme pic.twitter.com/EDFF9dZoYR