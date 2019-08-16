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 Вора, внешне похожего на звезду сериала «Друзья», осудили за мошенничество

Вора, внешне похожего на звезду сериала «Друзья», осудили за мошенничество
16:26   16 Августа 2019
Весь мир

Вора, внешне похожего на звезду сериала «Друзья», осудили за мошенничество

Вора, внешне похожего на звезду сериала «Друзья», осудили за мошенничество

Мужчину, который внешне похож на актера Дэвида Швиммера, приговорили к тюремному заключению на срок девять месяцев, сообщила британская газета Guardian 16 августа.

В сентябре прошлого года в городе королевства Блэкпул неизвестный совершил кражу. Местная полиция опубликовала фото преступника, который держит в руках банки, предположительно, с пивом. Пользователи заметили, что мужчина очень похож на звезду сериала «Друзья», который сыграл Роса Геллера.

Из-за шумихи, Швиммер записал видео, на котором он «крадет» пиво в супермаркете.

«Полиция, клянусь, это был не я. Как видите, я был в Нью-Йорке», — пошутил актер.

Настоящего преступника задержали в ноябре. Им оказался иранец Абдула Хуссейни, который ранее был судим. 15 августа его признали виновным в воровстве и мошенничестве, так как он пользовался краденной картой. Его приговорили в девяти месяцам тюрьмы, однако половину срока он уже отбыл во время ожидания судебного заседания.

Стоит отметить, что стражи порядка Блэкпула не забыли о совпадении и поздравили Швиммера с днем рождения. В твите они предложили имениннику пива.

Вора, внешне похожего на звезду сериала «Друзья», осудили за мошенничество 

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Автор: Анна Манц
#суд #британия #двойник #вор #друзья

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