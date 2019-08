Более 500 мигрантов погибли в Северной и Южной Америках с начала 2019 года

Представитель Международной организации по миграции в пятницу, 16 августа, сообщил, что более 500 человек погибли в Северной и Южной Америках с начала 2019 года. По его словам, показатель практически на треть превысил прошлогодний.

Среди погибших 67 женщин и 40 детей. Почти половину тел мигрантов обнаружили на границе США и Мексики, другие – в Центральной Америке или у побережья Карибских островов или Южной Америки. По информации Международной организации по миграции, 89 погибших — выходцы из Венесуэлы. Также погибли колумбийцы, кубинцы, доминиканцы, мексиканцы и украинцы.

