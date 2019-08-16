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16:02   16 Августа 2019
Россия

Путин представил двух пилотов А-321 к званию Героев России

Путин представил двух пилотов А-321 к званию Героев России

Президент России Владимир Путин присвоил пилотам аэробуса А-321, совершившего 15 августа аварийную посадку в кукурузном сразу же после взлета с аэродрома Жуковский из-за попадания птиц в двигатели, звание Героев России.

Других членов экипажа глава государства наградил орденами Мужества. Об этом президент заявил в пятницу, открывая совещание с постоянными членами Совета безопасности России.

«Мною подписан Указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело внештатную посадку, жесткую, в аэропорту Жуковского», - заявил Владимир Путин.

Путин представил двух пилотов А-321 к званию Героев России

Текст указа президента о награждении экипажа А-321 опубликован на сайте Кремля. В документе говорится, что летчики авиакомпании  «Уральские авиалинии» - командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин – награждаются званиями Героев России, а все остальные члены экипажа – старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий, и бортпроводники Яна Ягодина, Алия Слякаева и Надежда Вершинина – награждены орденами Мужества.

Также Путин выразил надежду, что подобных происшествий у нас будет случаться как можно меньше, а лучше, чтобы такого вообще не случалось.

«Но качество подготовки летного состава этой компании можно считать <...> удовлетворительным», - добавил президент.

Путин представил двух пилотов А-321 к званию Героев России

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Автор: Александр Люблинский
#путин #экипаж #награждение #пилоты #а-321 #аэробус

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