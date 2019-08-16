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15:59   16 Августа 2019
Россия

Порошенко в декларации назвал себя президентом Украины

Порошенко в декларации назвал себя президентом Украины

Экс- президент Украины Петр Порошенко в электронной декларации указал, что все еще является главой государства. Таковы данные Национального агентства противодействия коррупции.

Декларация подана 7 августа. В документе говорится, что Порошенко работает в Администрации президента и занимает пост президента Украины. Согласно декларации, экс-глава государства в последние месяцы получил более 150 миллионов гривен дивидендов от инвестиционного фонда «Прайм Эссетс Кэпитал» и акционерного общества «Международный инвестиционный банк».

Порошенко — пятый украинский президент. Он занимал эту должность с 2014 по 2019 год. После выборов в мае президентское кресло занял шоумен Владимир Зеленский. Он вступил в должность 20 мая.

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Автор: Арсений Аскольский
#порошенко #украина

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